01/14 各報重點新聞一覽

2018-01-14 06:29

自由時報

廢校活化 235校舍變身

受少子化衝擊，全國中小學共有二百六十五間學校被廢棄或閒置，依教育部最新統計，已有二百卅五校完成「大變身」，比率高達八成九。本報追蹤，這些閒置校舍分別改造成老人日照中心、飛行訓練學校、職業訓練場等，創新構想讓育人的校舍不僅重獲新生，比起以前更具生命力。

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施暴女性 18~19歲男性不在意

性別教育警訊！衛生福利部剛完成一項大眾對「暴力侵害婦女態度」的研究，意外發現，十八到十九歲年輕男性更容易忽略、縱容對女性的各種形式暴力，衛福部官員憂心這可能和年輕人愛玩暴力電玩有關。

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美中貿易戰 中國恐拿美企開刀

美中貿易戰山雨欲來！華府本月將公布對中國貿易的多項調查結果，除美國商務部已完成進口鋼鐵調查，還包括美國貿易代表署（USTR）對中國涉侵犯美企智慧財產權的「三○一調查」、中國太陽能板涉傾銷調查，並考慮限制中國企業在敏感領域的投資。相對地，北京可能拿在中國的美國企業開刀、限制投資，採取報復蘋果、波音、美國大豆進口等措施。

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蘋果日報

《蘋果》全記錄 人象情牽39年

愛能超越一切！高雄壽山動物園保育員張永興1979年進動物園工作，就負責照顧當時僅5歲的非洲象「阿里」，人象共處39年，因太愛太依賴，阿里會隨張永興指示，抬單腳、前趴又側躺，甚至張嘴讓他擦口內膏，大家都叫張永興「阿里爸爸」。但天下無不散的宴席，張永興明年將退休；專家憂心表示，大象聰明、會思念，國外有象伕死亡，大象憂鬱拒食而死，獨居的阿里若失所依，「後果難以想像」。

勞動部找量販業「喝咖啡」

新修正的《勞基法》將在3月上路，包括輪班間隔可縮短、每月加班工時上限可放寬等都將實施，外界質疑修法會造成勞工過勞。為避免業者濫用，勞動部後天將「開第一槍」邀大型量販業者「喝咖啡」，官員透露，會中將要求輪班間隔不宜過短、不可恣意排出「30天上班300小時」等極端班表。業者回應願派員與會，部分業者也願評估是否調整排班。

聯合報

台大研究：每4.8天1人過勞 實際狀況更糟

最新勞基法修法通過，遭批勞權大退，勞工「過勞」難免。台灣勞工是否過勞最近也引發爭議，根據調查，國內平均每四點八天就有一位勞工因罹患職業相關腦心血管疾病而領取勞保給付，被視為過勞，但因認定標準嚴苛，實際上的黑數更多，推估可能每天都有人因過勞而失能或傷病。

修復師人才荒 文資界：國寶館恐淪蚊子館

故宮準備砸卅七億元在南院打造國寶文物修復展示館，讓文物修復成為故宮南院觀光賣點，解決遊客稀少的困境。但文資界指出，台灣修復人才出現斷層，政府當務之急應讓修復人才跟產業鏈結，年輕人才會願意投入修復這一行，否則沒人才，國寶館只會淪為蚊子館。

中國時報

小英直搗藍軍重鎮 藍綠短兵相接

2018年底地方大選，總統蔡英文昨鳴槍正式開跑，直搗國民黨鐵票區南投輔選。面對艱困選區，民進黨毫不放棄，全力以赴打起組織戰；相反，國民黨艱困選區不是覓無戰將，要不就是黨中央協調牛步化，任由有心一戰的的候選人苦打游擊戰。民進黨從藍營陣地開打，且首輔選「可能贏」的縣市，明顯有組織有策略，才剛開年國民黨似已輸在起跑線。

北韓正妹啦啦隊 南征平昌冬奧

南韓統一部13日表示，南北韓將於15日在板門店北韓一側的「統一閣」舉行工作會議，就北韓派遣藝術表演團赴平昌冬奧事宜進行協商。