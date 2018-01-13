這下苦了！高雄農損破2000萬 苦瓜、番茄漲價逾2成

高雄市杉林區苦瓜災損兩成，可見滿地落果。（記者陳文嬋翻攝）

2018-01-13 23:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕連日降雨又寒流來襲，高雄市農損金額破2000萬元，全國最高，番茄、苦瓜災損2成，全台平均批發價分別上漲2成6、近2成，苦瓜每公斤高達42元，上等貨最高約80元。

高雄最近氣候異常，自上週四起下起雨來，雨勢忽大忽小，加上寒流來襲，低溫下探約10度，進入採收期的番茄、苦瓜、冬瓜等落果、裂果，農業災害損失擴大，目前已知被害面積234公頃，農損金額2011萬元。

番茄受重傷 損失近1772萬元

其中又以番茄災損2成最嚴重，被害面積177公頃，農損金額1771萬9000元，受害面積與規模相對大。而苦瓜因天冷又水傷，出現裂果，已知被害面積30公頃，農損金額92萬元，主要集中於杉林區，仍由公所持續統計中。

值得一提的是，高雄因冬天氣候溫暖，苦瓜種植面積達140公頃，以杉林、大樹區為大宗，占全台總產量一半，近來因寒流太冷，加上下雨造成水傷，苦瓜出現落、裂果。

杉林區苦瓜 落裂果減產2成

杉林區農會說，前2年，苦瓜因颱風減產，好不容易去年颱風未釀災，原本預期今年產量恢復正常，沒想到進入採收期，遇到寒流又下雨，造成整體產量減少2成。

高雄市農業局說，一般番茄從1月9日迄今，全台平均批發價從每公斤17元上漲至近22元，上漲2成6；苦瓜交易量大減6成，從35元漲至42元，價格上漲近2成，比去年同期28元，上漲近4成7。