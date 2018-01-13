天冷泡湯正是時候！ 桃園羅浮溫泉泡腳池免費開泡

復興羅浮溫泉泡腳池今開泡，現場人潮暖呼呼。（記者李容萍攝）

2018-01-13 21:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局結合在地溫泉資源開挖羅浮溫泉，於羅浮泰雅故事公園開闢「羅浮溫泉泡腳池」，今天啟用，除週二休園，每日上午10點至下午5點開放免費泡腳，首日吸引約5000人次搶先體驗。

只是原本標榜泉溫37.3度，泉質呈現無色透明、滑嫩的「美人湯」卻略呈混濁、泥水色，讓遊客有些失望；對此，觀旅局解釋，因溫泉池剛啟動攪動底層的泥層，等這幾天供水穩定、水色就會越來越清，但保證泉質泡過還是很滑嫩。

桃園市長鄭文燦出席啟用典禮表示，羅浮溫泉的泉質是碳酸氫鈉泉，有助養顏美容、放鬆心情、調理身體，是很好的溫泉區，市府去年8月成功挖掘第一口溫泉井，每日取水量110噸，設置三大、三小的泡腳池，同時興建羅浮與義盛汙水處理廠，兼顧觀光與生態，總經費5億元，以羅浮泰雅溫泉公園為中心點，持續開挖第二及第三口井，打造「溫泉一條街」；也規劃成立溫泉辦公室，推動溫泉民宿，結合泰雅故事公園、小米園區、羅浮遊客服務中心，加乘溫泉、泰雅二大主題，發展在地觀光新亮點。

鄭文燦說，羅浮溫泉發展歷史很早，在日治時期爺亨溫泉稱為軍官溫泉，小烏來及宇內溪也一樣代表「溫泉」的意思，原民會選定羅浮及爺亨發展溫泉區，一來保存泰雅傳統，也希望能夠創新復興的建設。