明天變回暖冬留意溫差 南部空品較差

明天白天氣溫回暖，變成舒適的暖冬，適合出去走走，但日夜溫差仍大，南部也需特別注意空品較差的問題。（資料照，記者黃志源攝）

2018-01-13 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕今（13）晚到明（14）日清晨全台氣溫明顯偏低，各地容易出現8至10度低溫。這波冷空氣會逐漸減弱，溫度也會持續回暖，明天白天會是很舒適的暖冬天氣，適合外出運動。但空品部分仍須注意，南部地區因位於背風側，空品較差。

中央氣象局預報，今晚至明日清晨，受到寒流與輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，全台各地仍容易出現8至10度低溫，須注意保暖。明天雖然回溫，全台高溫都有機會來到20度以上，但日夜溫差大，可能超過10度，提醒有心血管疾病的民眾需特別注意。

天氣風險公司表示，這波冷空氣逐漸減弱，溫度也跟著緩慢回暖，預計明日會有所感覺，建議把握明日舒適的暖冬天氣，外出運動、上山走走。

空品方面，天氣風險公司指出，明天大氣比較穩定、環境風場轉吹偏東風，南部地區位於背風側，污染擴散不良，空品較差，提醒敏感族群出門須戴上口罩。中央氣象局表示，明天高屏、雲嘉南地區為「橘色提醒」，北部、中部、馬祖與金門為「普通」，其餘地區為「良好」。

中央氣象局也提醒，強烈東北風影響，台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。