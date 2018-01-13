不滿Twitch放任辱台洋男 網友怒灌「一顆星」開嗆

2018-01-13 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身房創辦人「館長」陳之漢不爽美籍直播主CJayride（以下簡稱CJ）侮辱台女，卻只被直播平台Twitch封鎖3天，宣告退出Twitch，持續關注事件發展的網友也發起「給一顆星」活動，紛紛給Twitch一顆星的評價，並留言砲轟Twitch的處理方式，甚至有人嗆聲要Twitch退出台灣。

CJ日前直播3名洋男與2名疑似來自台港的女子在摩鐵洗泡泡浴，影片標題還用「台女想吃洋腸」，引發外界撻伐，「館長」也不滿開罵。但事後Twitch官方僅關閉CJ帳號3天，CJ及友人仍不斷挑釁館長，館長因對Twitch官方的解決方式相當不滿，目前已宣布退出Twitch，並在直播中表示，「繼續待在這個平台，也只是被羞辱而已……」。

CJ事件持續延燒，眼見館長退出Twitch，憤慨的網友紛紛發起「給一顆星」活動，湧入Google Play商店給Twitch評價一顆星，並留言質疑「不尊重台灣人的平台，就留給歪國人自嗨吧！」、「Twitch是個支持白人種族歧視的XX平台，放任實況主侮辱台灣人！」、「無法令人尊重的平台留著也只是浪費空間。」、「為什麼侮辱臺灣人的老外沒被ban掉呢？」、「歧視問題很嚴重」、「不是標榜不能歧視 說說而已喔？」、「請注重台灣人的感受」、「撒出台灣吧」等。

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