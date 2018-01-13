心疼！公車塞滿追雪客 高山學生忍凍走3公里回家

合歡山雪季遊客擠滿下山公車！山上學生擠不上公車，只好忍受凍風走3公里下山。（南投縣仁愛國中校長朱珮芬授權使用）

2018-01-13 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕近日寒流報到，合歡山降下初雪，吸引不少遊客上山賞雪。隨著上山遊客變多，卻苦了就讀南投縣仁愛國中的學生們，因為下山的公車班班客滿，他們只好頂著寒風低溫，走3公里下山返鄉。

綜合媒體報導，南投縣仁愛國中學區位居海拔約1400公尺，學區遼闊、交通不便，學生們住校居多。每逢週五是他們返家的時刻，但只要遇到「季節限定」的合歡山雪季、杜鵑花季等，愉悅的返家心情，見到客滿的公車，心情頓時又沉重起來！

仁愛國中校長朱珮芬昨（12）日巡視校園，發現公車亭內有學生還沒搭到車，她上前詢問狀況，才發現公車塞滿遊客，她們擠不上去！心疼學生的朱珮芬表示，「學校已經有規定星期五會提早4點30分下課，讓學生們可以早半小時收拾行李回家」，為避免學生發生危險，朱珮芬提議要與孩子們一同欣賞「下山美景」。

從學校到霧社約3公里，走路約30分鐘，路面是未鋪設的柏油的產業道路。朱珮芬見學生們不僅懂得避開車流，而且腳程飛快，相當熟練下山路徑，她猜測，學生們應該已走過好幾次，但仍擔心天氣不好的時候，山路濕滑泥濘，且昏暗沒路燈，還是頗有危險。

而且學生們在平安抵達霧社後，返鄉「旅程」仍未結束，有些學生必須再轉車回到中正、親愛、法治等部落，甚至前往埔里鎮等地找正在工作的父母，若遊客實在太多，可能又要因漫長的等待而晚歸。

針對學生每逢旅遊旺季就得面對遙遠、艱苦的返鄉路途，朱珮芬向縣府通報尋求解決學生交通問題，南投縣政府教育處則表示，雪季星期五學生下課後的交通專車，將與學校研議，主動協調當地客運業者配合，幫助學生平安返家。