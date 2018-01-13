這個肚皮舞團「舞告讚」 不分男女胖瘦統統收！

莊敬高職肚皮舞團成員不分男女胖瘦，都能樂在其中。（記者翁聿煌攝）

2018-01-13 21:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕「要先對自己有信心，觀眾才會肯定妳！」中東肚皮舞近年風靡台灣，成為婆婆媽媽的最愛，新北市莊敬高職也有學生肚皮舞社團，在老師楊靜玲指導下，學生個個勇於突破身心理極限，不管是環肥燕瘦、還是帥哥美女，都敢上台大膽展露身材，呈現肚皮舞的婀娜多姿和動感特色，幾位尺寸大一號的女同學，靈活程度更是媲美日本知名大尺碼女星渡邊直美！

莊敬高職的肚皮舞社團全由美容科學生組成，希望學生能夠將專業的美容化妝技巧融合肚皮舞者的整體造型和服裝上，掌握舞蹈的動感旋律和美姿美儀訓練，肚皮舞社團經常受邀在校內外演出，累積表演與舞台經驗，本月6日才在校方舉辦的寒冬送暖圍爐活動中，頂著寒風熱情演出，炒熱現場氣氛。

楊靜玲會學習肚皮舞，也有一段戲劇化的人生歷程，她從小就喜歡音樂和舞蹈，但不幸在大學時發生車禍，腿部嚴重骨折，在復健過程中，她想到自己無法繼續在舞台上躍動，就覺得自己的人生失去色彩，甚至曾有過輕生念頭；後來，她遇上無需腿部激烈動作的肚皮舞，不僅找回自信與快樂，更是她抒發情緒與壓力的最佳解藥。

楊靜玲6年前開始在美容科推展肚皮舞，鼓勵學生參加，她也告訴學生，「人生的道路上，不要老是在意別人的眼光、成為自己退縮怠惰的藉口」，更何況，肚皮舞可以當運動、兼具雕塑曲線的效果，「就算是水桶腰，也可以扭出曲線喔！」

學生從一開始畏縮、膽怯，到後來領會到肚皮舞的曼妙與暢快感，好多人連平常都在自我練習，隨時都可以扭扭腰，抖掉身上的煩惱。

在學長學姊的帶領下，學弟妹們參與度更高，男同學也不在意別人看法，二年級的林昭佑說，跳肚皮舞可以鍜練核心肌群和身材，他覺得很自在開心；姚嘉豪則是被同學拉進肚皮舞社團的，如今也樂在其中。

大尺寸的女生吳佳臻、呂儀萱，穿著肚皮舞裝抖動身軀更是十分自然，呂儀萱笑說「朓肚皮舞就要有肚子啊！」兩人雖然沒有模特兒的身材，但都能享受肚皮舞帶來的樂趣，同學們一起隨著緊密的鈴鼓節奏、自信輕快扭動腰身，彷彿踏進神秘的中東國度，渾然不覺下課的鐘聲已然響起。