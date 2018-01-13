女網友工作要輪「夜班」 竟遭男友媽狂酸、趕出家門

2018-01-13 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕與長輩見面，不免會被問職業薪水，但過度追問引起反效果，小心斷了兒女的姻緣。一名女網友近日在臉書抱怨，男友母狂問她薪水和工作，起初得知她輪「夜班」後，狂酸女網友，隨後女網友說出要去醫院上班，男友母聽見「醫院」2字態度大轉變，但女網友向男友抱怨此事後，沒想到就被趕出家門。貼文一出，引發網友熱議。

該名女網友9日在臉書社團「靠北男友」表示，「男友媽問她薪水多少」，她簡單帶過，「看夜班多不多，輪夜班多一點就多一點錢」男友媽聽完接著狂逼問她工作，因為問不到竟嘲諷她說，「夜班也賺不了多少，妳做夜班是不是什麼不好的工作？」

女網友看見男友母勢利現實的嘴臉，忍著怒火準備去上班，並對男友說，「我要準備去醫院上班了」，結果男友媽聽到「醫院」2字，態度立刻180度大轉變，面帶笑容的問她薪水多少，她回應「不多啦，一個月五萬多一點」。事後，女網友瞪著她的「豬隊友」男友說，「我媽都沒問你薪水多少，你媽問三小？」，然後就被趕了出去。

對於女網友的PO文，不少網友看完表示深有同感，紛紛留言為她抱不平，「這種人以後列為拒絕往來，直接催蕊」、「自以為自己兒子鑲金的逆」、「傳統的現實的老人」、「直接回她：乾你屁事」。

隔日女網友PO文分享後續指，男友父親比較明理，事後也有向她道歉，而她說完內心感受後，就華麗的和男友分手了，「現在他娘一直來煩我，說對不起然後叫我不要為了這種事情計較，所以我就回應，妳不計較可是我計較，然後就把她封鎖了。」，不少網友讚她「霸氣」、「幾霸分」，甚至有不少網友歪樓，跪求附圖的「有肌肉拉拉熊杯子」哪裡可以買。