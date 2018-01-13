遠東ATR馬公高雄首航 離島成ATR天下

2018-01-13 13:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕遠東航空第2架ATR72-600飛機，今日首航馬公-高雄航線，加上先前華信航空宣布成立ATR機隊，離島航空成為ATR雙引擎飛機天下；遠航為慶祝首航日，即日起3天搭乘馬高航線ATR航班旅客，可獲贈國內航線5折單程機票兌換。

擁有8架MD機型機隊的遠東航空，平均機齡23年，機型老舊，導致機械故障率頻繁，班機誤點嚴重等問題，引發民眾抱怨連連。民航局也祭出限制飛航總時數，每個月不得超過1300小時，遠航自去年開始積極引進2架ATR72-600螺旋槳飛機，一架已於去年11月飛航台中-馬公航線，另一架也已通過民航局5階段認證，今日首航高雄-馬公航線。

今日首航儀式在馬公機場大廳舉行，澎湖縣長陳光復、遠航副總經理盧紀融、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林、澎湖風景區管理處長方正光及旅遊界等代表出席，長期接受遠航贊助的講美少棒隊也投桃報李出席首航儀式；遠航兩架ATR-600型客機加入馬公航線後，未來馬公至高雄航線每天增加3個ATR來回航班，加上原有3個MD來回航班，每天共提供12個航班營運，航班數加倍，機位數增加約4成，提供旅客更便捷及密集的飛航服務。

另外，遠航國內航線推出「週末GO」優惠，旅客在官網或手機訂位可享69折超值優惠，同時除去年引進2架ATR、今年將再引進架，經營離島航線，目標建立9至11架機隊規模；後年規劃引進A320、A321經營國際航線。