滑板玩家好開心！ 基隆國1橋下運動空間啟用

2018-01-13 13:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府活化國道一號高速公路橋下空間，於仁愛區光一路設置多座籃球場、極限運動場地，今天舉行啟用典禮，已有不少滑板玩家躍躍欲試，滑板教練劉渝璁說，玩滑板快20年，基隆終於有一處極限運動場地，「我們都玩得很開心！」

基隆市長林右昌表示，基隆的運動休閒場域不足，一直在思考如何讓基隆有更充足的公共空間，尤其是光一路獅球嶺五里一帶，是基隆市很早發展的社區，環境也較老舊，過去若要做空間活化，由於每個計畫都是分散的，往往只能頭痛醫頭、腳痛醫腳，東邊做一點、西邊做一點，但打散做就什麼都看不到。

市府推動以校園為核心的環境改善計畫，以獅球路成功國小生活圈為中心，將城鄉風貌、通學步道及公園整建等不同的計畫串接起來，在市府的景觀平台上整合銜接。

林右昌表示，周邊的公園、停車場也在陸續闢建，讓老舊社區生活環境品質能得到大幅提升與改善，這條廊帶未來會是市府舉辦活動、市民聚會的優質地點，不用再擔心辦活動遇到下雨，而有了人氣，這個地區自然就會熱鬧有活力，真正帶來翻轉與改變。

劉渝璁指出，以前都是在文化中心廣場玩滑板，有時若要提升難度，還得自製簡單道具，光一路這塊極限運動場地難度較高，滑板玩了快20年，終於有這樣的場地，大家都玩得很開心。