AnimEDU Taiwan影展吸睛 推廣動畫產學合作

2018-01-13 13:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為持續推動接軌國際藝文理想，AnimEDU Taiwan影展今年邀請國際級動畫界名師，進行動畫講座及教師研習營，從校園著手，希望建立1個跨教育與創作的國際藝文平台。

｢2017 AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展」（簡稱ATIFF或AnimEDU Taiwan），去年7月首度在台灣舉辦澳、德、西、韓、台5國國際影展暨主席高峰共識會議，從「最在地、最台灣、最國際 」理念出發，將台灣兒童動漫創造能量推向世界舞台。

為持續推動AnimEDU Taiwan，這次再邀請動畫藝術大師吳德淳導演、台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所教授林巧芳等名師，以及與南市音像文化發展協會合作，舉辦動畫講座及教師研習營，課程師資陣容堅強，吸引很多業界關注參與。

AnimEDU Taiwan影展主席汪純煌表示，影像教育是時代趨勢，異業結合更是打開未來教育及創作不可或缺的必要手段，對基層學校的藝術教育推動，因產官學界的協力，將邁入另一種不同的創作視野。

南市音像文化發展協會理事長陳孟訓表示，希望透過專業講師與高品質的研習，增能老師們的音像專業知識，落實校園推廣，從普遍性的美術概念創作，慢慢轉向音像教育，發展出有別於一般學校的美術教育。

AnimEDU Taiwan影展累積多年推動影展經驗，希望透過這個全新影展品牌，建立南台灣最國際的藝文平台，從去年開始推廣，目前已有17所國中小學簽約投入動畫教育發展，為培育動畫基礎人才努力。