坎坷人生路 蘇金環、郭紋良感謝慈濟扶持

2018-01-13 11:09

［記者王涵平／台南報導］年幼喪父、婚後丈夫嗜賭，脊椎開過3次刀，蘇金環遇上慈濟志工後，發願挽回丈夫與家庭，歷時10多年，丈夫果真戒掉菸、賭，一同走上慈濟道路，今天在歲末祝福活動分享，希望大家珍惜所有，行有餘力要拉人一把。

50歲的蘇金環表示，老家在嘉義布袋，3歲時喪父，母親獨自養育4個子女，為減輕家中負擔，小學畢業後獨自到新營當女工，認識同事郭紋良，20歲時，不顧家人反對，嫁給嗜菸嗜賭的郭紋良，結果婚後郭紋良沉迷賭博，自己獨立撐起家計。

51歲的郭紋良回想起當年荒誕歲月，直說「實在很離譜」，他說，當時1天3包菸，賭博賭到站起來時，得撐著牆壁才能走路，完全不管家庭。

苦悶的蘇金環透過朋友建議到慈濟鹽水環保站找志工訴苦，在志工張振欣的鼓勵下開始從事環保工作轉移心情，之後，為了挽回丈夫，還拿出200萬讓郭紋良創業，並向菩薩發願，工廠訂單穩定就捐二手環保車。

未料，工廠上了軌道後，郭紋良卻愈賭愈大，且常睡在工廠不回家，蘇金環向張振欣求助，透過慈濟志工的鼓勵，邀約郭紋良也參與環保、助念等工作，經過2年，郭紋良在慈濟授證前戒賭與戒菸。

蘇金環從事環保回收過程發現大型回收袋設計不利於倒回收物，就自行設計將袋口變大，並以塑膠繩束口，輕而耐重的網狀布料除了裝多，也能1人作業，環保袋已分送2000只，遍及彰化、嘉義、高雄等地環保站。

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