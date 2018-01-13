拍照炫耀營區聚賭？ 爽兵退伍當天遭記過1支

最近有網友在社群網路上PO出一張照片，指一群官兵退伍前1天在國軍南部專長訓練中心玩牌，並在網路上炫耀「打退伍牌慶祝」，引發民眾不滿。（資料照，記者王榮祥攝）

2018-01-13 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕最近有網友在社群網路上PO出一張照片，指一群官兵退伍前1天在國軍南部專長訓練中心玩牌，並在網路上炫耀「打退伍牌慶祝」，引發民眾不滿。官方對此表示，這些官兵並不是在打牌，而是在玩桌遊，並非賭博違反軍紀，而拍照的曾姓士兵則在退伍當天記過1次。

據《聯合報》報導，12日一名剛退役志願役官兵在網路上PO出一張在營區打牌的照片，表示這是「退伍前大賭」，還有形容賭金多少等旁白。此舉引發網友砲轟，質疑這樣當兵也太爽，部隊的役期不該只有幾個月，放任阿兵哥打混。

陸軍八軍團回應，指該地點為八軍團所屬、位於陸軍官校內的南訓中心官兵寢室，畫面中的官兵是在玩桌遊，並非在聚賭，而拍照的曾姓役男是為了向大學同學炫耀自己在軍中過得很爽，所以才會使用手機拍照，謊稱在軍中聚賭。

八軍團指出，原本必須依規定對曾男實施禁閉處分，但考量他隔天就退伍並未執行，僅在退伍當天記過1次，雖然目前看起來沒什麼作用，但未來曾男如果報考政府公職時，可能會受到影響。