走台鐵自動閘門出站 下週一起車票不再回收

2018-01-13 10:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵每日有63萬人次搭乘，每日僅20萬人次是購買車票搭車，民眾搭乘台鐵後，若想將車票留作紀念、蒐集車票，或是拿車票回公司報帳，都必須走人工通通，加蓋站章才能將票攜出；若走電子閘門驗票口，出站時車票就會被回收。為方便旅客將車票攜出，台鐵局表示，下週一（15日）起，將試辦自動閘門不收回車票措施。

台鐵局車票早期為人工作業，長年來都要求旅客於乘車完畢後繳回車票，但近年因自動化票務設備陸續完工投入使用，可識別旅客是否已使用車票；為便利旅客後續有差旅報帳，或做為乘車證明需要，將試辦實施自動閘門不收回旅客車票。另外，旅客從人工閘門出站時，仍要透過蓋印車站證明章方式，才能將車票攜帶出站。

台鐵全台共有409個自動閘門，分散於68座車站中，現在台鐵跟高鐵閘門最大不同，就是台鐵是插入車票後，閘門就會開啟；高鐵是插入車票後，須將車票取出才會開門。台鐵局表示，台鐵這套系統，每分鐘可讀60張車票，旅客插入車票後就可往前走，動線較流暢；但偶爾會碰到乘客需持車票報帳，走閘門時車票卻會被回收，需要站務人員幫忙開櫃找出車票的困擾。因此，參考其他軌道業者，決定採車票不回收措施，讓民眾搭乘台、高鐵乘車習慣維持一致。

現行台鐵車票回收後，車站保留7天就會銷毀，未來車票不再回收，台鐵局擔心初期民眾不習慣，出站走電子閘門未將票取出的話，後面旅客就無法插票出站；也擔心旅客出站後，覺得不需要車票就隨地亂丟，因此，台鐵下週一起會在有電子閘門的出口，放置回收車票的容器。