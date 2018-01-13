嘉義4.7度創入冬紀錄 吳德榮：今回暖、明晨仍有低溫

過去一週影響台灣的寒流已減弱，氣溫將逐日回升。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-01-13 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕好冷！過去這週襲捲全台的寒流，雖已於昨晚開始逐漸減弱，但受強輻射冷卻效應影響，今晨6點嘉義出現4.7度低溫，再創入冬以來平地新低溫紀錄，氣象專家吳德榮表示，今白天氣溫將逐漸回升，入夜後氣溫劇降，嘉義以北仍有10度以下低溫出現的可能。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，這波寒流雖已減弱，但由於雲少、風弱，輻射冷卻效應很強，已超過冷空氣減弱增溫的幅度，故中南部及宜蘭等地今晨續創低溫，其中尤以嘉義的4.7度，創下今年入冬以來平地最低溫紀錄，實在非常冷。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心模式模擬，今白天起冷空氣逐漸減弱，在陽光加熱下，高溫將比昨日略升2、3度，入夜後因輻射冷卻迅速轉冷。他說，明晨（14日）嘉義以北仍有部分地區會降至10度以下，提醒民眾注意保暖。

吳德榮進一步指出，明白天起至下週二（16日）冷空氣逐日減弱，氣溫每日回升約2、3度，白天晴朗舒適，早晚微冷，為日夜溫差較大的天氣型態。

吳德榮說，下一波天氣的變化將落在下週三（17日），有微弱系統接近並帶來水氣，各地將有局部零星降雨的機率；下週四、五（18、19日）鋒面通過後盛行東北風，但沒有帶來太多冷空氣，僅使天氣轉涼、迎風面降雨而已。