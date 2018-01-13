01/13 各報重點新聞一覽

2018-01-13 06:45

自由時報

中國網路監控 全民「透明」

記得歐威爾《一九八四》小說中「老大哥」無所不在的監控嗎？還是電影《全民公敵》裡個人隱私被國家濫權侵犯的情景？中國正透過已實施的「網絡（路）安全法」，展開全民監控行動，部分使用蘋果產品的中國用戶已被警告，藉設立海外Apple ID來迴避該法，可能冒著喪失資料的風險。

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監委補提名人 逾半贊成廢監院

立法院臨時會昨天召開全院委員會，對第五屆監委補提名人進行資格審查及詢問，特別的是，對於監察院存廢問題，逾半的監委補提名人表態贊成廢除監察院。

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電暖器著火 藝人康龍3代5傷

寒流來襲，民眾使用電暖器千萬要注意安全！資深藝人康龍（本名鄭啟鎮）位於新北市三重區的三樓公寓昨發生火警，康龍與妻子、媳婦、三歲與五個月大孫子一家三代五人，加上謝姓鄰居共六人，分受嗆灼等傷送醫，其中康龍妻子萬里鳳全身六十％灼傷嚴重，一度命危現於加護病房觀察；警消初步調查，起火原因疑與電暖器使用不慎有關。

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蘋果日報

最強寒流 4天184人猝死 冷爆了 今天5℃

入冬首波寒流持續發威，氣象局預警今晨威力最強，北部和中部沿海空曠地區最低溫下探5℃，恐再創入冬新低溫紀錄。這波寒流不僅威力強，影響時間也長，統計全台4天來已有184人疑因天冷猝死，農漁業損失已超過5千萬元，衛福部和各地社會局昨加強關懷街友。醫師提醒，65歲以上及有心、腦血管病史者，今白天出門時間應延後，等到陽光露臉再到戶外活動。

13小時2度燒炭 全家2死1危

台中市昨發生女屋主及弟弟、兒子一家三口2度在家燒炭自殺，第一次警消據報制止成功，不料13個小時後3人再度尋短，終釀成2死1命危悲劇，還引發火災。警方調查，這家人疑欠高額債務無力償還，被逼債想不開走上絕路。專家和議員都痛批，這家人已自殺過一次，社福單位卻慢半拍，未立即訪視、及時關懷，導致悲劇發生，根本是螺絲鬆了。

聯合報

德國組聯合政府有譜 梅克爾危機解除？

德國去年九月舉行大選後，總理梅克爾領導的基督教民主黨一直未能與其他政黨達成籌組政府的共識。經過逾廿四小時的馬拉松會議後，梅克爾組閣於十二日出現突破性進展，基民黨與國會第二大黨社會民主黨達成初步協議，向共組政府邁進一大步。有基民黨代表透露，兩黨已談成廿八頁的書面政策協議。

首例！台商賣油給北韓 法務部開鍘斬金脈

高雄籍油品商陳世憲被控賣油給北韓，聯合國安理會針對北韓威脅國際安全，去年十二月廿八日的決議制裁文中，直接點名陳世憲擁有的「比利恩十八號」船隻，法務部昨天召集國家安全局等機關開會審議，決議依資恐防制法規定，對陳及他的海外公司祭出金融制裁措施。

中國時報

宋籲蔡借鏡 推兩岸和平

故總統蔣經國逝世30周年，親民黨主席宋楚瑜昨天發表口述歷史新書《蔣經國祕書報告》強調，蔣經國至今還可以獲53％最新民意，支持度這麼高，是因為做了最難的事，即決定不造核武後，拿龐大軍費照顧「三中」（中小企業、中低收入戶等）階層。宋還拿蔣推動解嚴為例，呼籲蔡總統及中共領導人習近平，身為國家領導人，要對兩岸問題做正確決定、力排眾議，推動兩岸和平。

至2025年 我國防預算達3817億元

據路透11日報導，台灣民進黨政府擬開展一項長期增加國防預算的計畫，投資先進武器系統和訓練，希望打造更強的威懾力量，對抗中國大陸的攻擊。如果預算通過，至2025年台灣年度國防開支估計至少增加20％，達到台幣3817億元。