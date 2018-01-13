李家同PO文：不能因沒有過勞死 就不關心過勞

2018-01-13 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕近日《勞基法》引發外界高度關注，學者李家同近日也在臉書貼文評論，強調「不能因為沒有過勞死，就不關心過勞」，更何況台灣的確有過勞的問題，他也呼籲社會應冷靜面對、改善勞工過勞的問題。

李家同在臉書表示，近日聽聞很多人說台灣沒有過勞死，令他感到難過，因為這句話顯然是指不必過分的注意台灣勞工有沒有過勞的事情，但這根本不合邏輯，因為關心勞工過勞問題並不只是因為過勞會致死，不管什麼人過勞都會影響他的健康、家庭幸福，甚至對社會有負面的影響。

李家同在文中舉例，卡車司機或者客運司機過勞很可能造成車禍，電子公司的工程師就算不會過勞死，但每天晚上加班絕對對他們的健康有損，也對他們的家庭幸福有損，結果也會對公司有損，而這樣的現象是值得檢討的。李家同也指出，他認為我們的工程師絕對是相當有能力的，而之所以搞到每天要加班，可能是因公司用人太少。

李家同也呼籲，正確的觀念應該是，過勞對勞工有害，對社會也有負面的影響，但這問題也不能完全靠法律和政治來解決，他呼籲社會應靜下心來面對這個問題，並改善勞工過勞的現象，且絕對不能因為台灣沒有過勞死，而不關心這個問題。因為「我們更應該知道，勞工過勞是國家落後的現象。 」