大鵬灣跌、小琉球漲態勢不變 今年觀光人次恐「黃金交叉」

大鵬灣遊客減少。（記者陳彥廷攝）

2018-01-12 23:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東的沿海觀光人潮去年劇烈下滑，位於東港的大鵬灣國家風景區，從105年的51萬人次，106年跌落50萬大關僅47萬人次，己連2年下滑，但幅度從下滑13萬變為4萬，有趨緩情勢；小琉球則是穩定增加，105年40萬人次成長到去年的44萬人次，若今年狀況相同，大鵬灣跌小琉球漲的態勢若維持不變，將出現開園已來首度「黃金交叉」。

大鵬灣國家風景區中的大鵬灣區去年曾遭閣揆頼清德點名開發速度不如預期，鵬管處分析，去年國內整體旅遊的大環境不佳，大鵬灣公司所管理的賽車場、東方酒店和日式歷史建築的休閒特區都有下滑趨勢，至於園內的「鵬灣橋開橋秀」也疲軟，兩者皆下滑。

鵬管處處長許主龍說，園內除原本固定的體育活動賽事，未來還有海岸沙雕，BOT的大鵬灣公司已申請往返小琉球對開航線，目前園區內受到前年颱風破壞的設施都已修復，屬海上工程的蚵殼島也已開始動工修繕，這些都是今年的穩定維持遊客量甚至進一步再站上50萬人次轉機。

大鵬灣公司表示，去年下半年就已取消整園區收費措施僅留停車費，且廣受在地人歡迎的青洲遊憩區沙灘平日也不再收門票，下個週末就要辦「賽道音樂節」，是首度開放國際級賽車跑道成為場地，由滅火器、宇宙人及旺福等團體領銜飆唱，可聽音樂、賞車甚至露營等，歡迎親子閤家前來共遊。