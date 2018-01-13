指南客運遭控暗槓司機勞退提繳金 勞保局開罰3萬5

2018-01-13 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕有曾任職指南客運的司機指控，他退休時，遭指南客運暗槓他的勞工退休提繳金22萬元，還將11年年資改成3年，勞動部勞保局要求提供在職期間薪資相關資料時，指南客運也聲稱，不分資料已超過法定保管期限，無法提供，實在「吃人夠夠」。勞工保險局則指出，對於指南客運拒絕提供薪資相關資料，以及未覈實申報調整勞退提繳工資，已依法開罰，並要求將相關的勞退提繳金補齊給這名司機。

《蘋果日報》報導，現年67歲的王姓司機指控，他從93年進入指南客運當司機，104年屆齡退休，但指南客運在他退休時，卻暗槓他的勞工退休提繳金22萬元，他向勞保局提出控訴，勞保局介入後，指南客運找王男協商時喊價20萬元，王男不願意再跟指南客運有牽連，爽快答應，但約定好簽約付款日期後，承辦人先是稱他發生車禍，要延期付款，從此就毫無下文，王男後來更收到勞保局公文，指他在101年5月前薪資相關資料，因逾法定保管期5年期限，所以無法提供，勞退提繳金更因此變成只剩3年3萬多元，王男直呼「無法接受」，質疑指南客運弄掉他的在職薪資相關資料，是指南客運的錯，不能由他承擔，並向新北市勞工局提出控訴，新北勞工局也已受理全案查辦。

勞動部勞保局部分，則是先以指南客運拒提供在職期間薪資相關資料，以及未覈實申報調整勞退提繳工資，依勞工退休金條例開罰指南客運3萬5000元，並要求101年5月至104年4月期間的勞退提繳金，必須匯至王男的勞工退休金個人帳戶。

報導提到，指南客運被記者問及此事時，還曾聲稱王男的認知有誤，抱怨王男自己沒有主動積極與公司溝通，並稱指南客運是大公司，不可能跑掉。至於王男的薪資等個人相關資料會遺失，是因為公司搬家和系統更新因素造成。

據律師蔡瑞麟指出，勞退提繳金屬於公法上義務，沒有消滅時效的適用問題，只要勞工提出他在指南客運任職年限薪資等資料，指南客運必須還款於勞工。台灣勞工陣線秘書長孫友聯則表示，勞工可以蒐集個人薪資等資料，尋求法律扶助基金會協助，他也呼籲新北市勞工局立刻對指南客運進行勞動檢查，給予最嚴重的處分。