昇恆昌「汪德福新年瓷罐禮盒」獨家限量上市

2018-01-12 21:46

〔記者吳正庭／金門報導〕農曆春節將屆，昇恆昌免稅商店今天推出獨家生肖紀念瓷罐「汪德福新年瓷罐禮盒」，首批限量2500組，每售出1組將替消費者捐出90元給台灣防止虐待動物協會。

昇恆昌團隊今年設計的狗狗造型生肖紀念罐，萌度爆表，四肢微張、討抱抱的撒嬌模樣令人發噱；以喜慶紅、高貴金與純潔白為主色的身體，畫上向日葵綻放的圖騰，象徵「向著愛你」，英文諧音取名「汪德福（Wonderful）」。

設計團隊指出，瓷罐在燒製過程，因不可預知的空氣及濕度會產生變化，在嚴格把關下，每一只瓷罐都經過5 次攝氏1000度以上高溫燒製而成，失敗率高，有個小狀況就要全部淘汰，所以產量有限。

汪德福瓷罐禮盒內裝有來自日本山梨縣嚴選糯米製成的米菓，有青海苔沙拉、鹽味、梅鹽與海膽4種口味；瓷罐不僅可作儲物罐，還能當居家擺飾。

另外推出「小汪福瓷器存錢筒」、「汪福旺福綜合禮盒」等應景商品供選擇，搶攻春節送禮商機。

昇恆昌指出，首批2500組瓷罐禮盒，每售出1組即替消費者捐助90元給台灣防止虐待動物協會，並邀集音樂人陶喆、主播Ethan Liu劉傑中、新生代主持人Ruby劉馨如、知名網紅泰拉、攝影大師林炳存、藝術家Via Fang、阿不啾啾、「狗與鹿」James等名人凝聚力量，一同宣揚為公益發聲。

昇恆昌舉辦Facebook及Instagram抽獎活只要上傳與愛犬合影並標註「#狗年一起汪德福」，完成活動指令即可參加抽獎，獎項有汪德福瓷罐禮盒、SPCA獨家收納袋或國賓影城電影票兌換券2張等。昇恆昌應景禮盒即日起於台灣各機場及線上預售網販售。