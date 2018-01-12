明天寒流減弱小幅回溫 入夜驟降到10度以下

明（13）日寒流漸漸弱，溫度略為回升，入夜後氣溫驟降，日夜溫差大。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-01-12 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕明（13）日寒流稍減弱，溫度略為回升，各地多為多雲到晴的穩定天氣型態；不過，受到輻射冷卻效應影響，全台多數地區入夜後氣溫將驟降至10度以下低溫。

明天清晨受寒流及輻射冷卻影響，西半部及宜蘭低溫約6至9度，花東約11度。白天寒流稍減弱，溫度略為回升，全台氣溫約17度至23度，但中部以北及宜蘭、花蓮氣溫還是偏低，全台多為多雲到晴的穩定天氣型態，僅東半部地區及北部山區有零星降雨發生機率。

不過，據《洩天機教室》指出，入夜後因輻射冷卻影響，全台大部分地區氣溫將驟降至10度以下低溫，沿海地區氣溫也有可能降至6至7度，須注意保暖。《天氣風險公司》也指出，接下來冷空氣將逐漸減弱，溫度會緩慢回升，週日就會有感。

沿海風浪部分，因強烈東北風影響，台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動及海上作業需注意安全。

空氣品質部分，明日寒流減弱，高屏局部地區風速相對遲緩，空氣品質達「橘色提醒」；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門則為「普通」等級，其餘地區空氣品質皆良好。明日全台紫外線指數均為3至5，為中量級等級，無須擔心防曬問題。