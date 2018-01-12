違規左轉車多 竹北興隆大橋屢見塞車回堵

民眾抱怨，許多駕駛人對禁止左轉的標誌視若無睹，下興隆大橋高鐵五路後逕自左轉六家五路2段，導致尖峰時段橋上嚴重回堵，實在誇張！（記者廖雪茹攝）

2018-01-12 21:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕放任違規？新竹縣竹北市往來竹科的交通要道—興隆大橋，下竹北市高鐵五路後，禁止左轉六家五路2段，但民眾抱怨，許多駕駛人對標誌視若無睹，「10個有5個違規」，導致尖峰時段橋上嚴重回堵，實在誇張！縣府表示，將加強宣導後執法。

縣府交通旅遊處表示，興隆大橋104年6月通車，尖峰時段車流量大，但因橋面不寬，僅一個車道，加上下橋銜接的高鐵五路，不到10公尺即遇六家五路2段路口紅綠燈，為免造成塞車回堵，維護行車效益，因此在路口設置兩面禁止左轉的標誌，請用路人直行到下一個路口-隘口三街口再行左轉。

但民眾抱怨，高鐵周邊的社區大樓有上千戶，許多用路人都直接左轉六家五路2段返家，長期以來早已習慣了。

高鐵五路分內線、外線兩條道路，六家五路2段則是分雙向兩單行道；下興隆大橋口有一紅綠燈，走內線左轉六家五路二段，約10公尺再遇下一個紅綠燈，中間只能等停約3輛車，往往造成後方大排長龍，車輛回堵到橋面，下雨天甚至塞到公道五路，民眾批評「縣府早該管了，卻放任違規！」。現在第二個路口號誌在尖峰時段雖改為閃燈，但壅塞情況依舊。

對此，縣府交通規劃科表示，將請警方協助執法。高鐵派出所表示，將利用各種場合加強宣導，請用路人配合，之後將派員警攔檢取締，違者可處600元以上1800元以下罰锾。

竹北市民代表余政達表示，高鐵橋下六家五路二段的中央分隔島，約有3到4公尺寬，比道路還寬，恐影響行車視距和轉向，他發現分隔島的路緣石有許多輪胎碰撞的痕跡，足見不好轉彎，甚至得轉兩次，而造成塞車；他建議縮小分隔島的規模，以利行車順暢。縣府表示，興隆大橋為高鐵橋下連絡道延伸至竹科的第一期工程，自興隆路引道而上，跨越頭前溪，包含一座跨越台68線的新月半拱景觀橋。

余政達說，據了解，高鐵橋下聯絡道原規劃設置高鐵兩側，各做兩線單行道，後因故只在高鐵西側施作，改為雙向車道，但也因此造成竹北高鐵區交通壅塞。

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