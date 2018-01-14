咖啡莊園品香醇 感受台灣好風味

台灣咖啡近年來朝著精品咖啡的方向發展，許多咖啡莊園亦開放參觀。（記者李惠洲攝）

2018-01-14 07:30

〔記者吳書緯／綜合報導〕喝過咖啡，卻沒看過咖啡樹？台灣現在有不少咖啡莊園努力朝向精品咖啡發展，時值咖啡採收季節，就跟著生活週報一起認識台灣咖啡，再到各產地拜訪曾獲得「臺灣國產精品咖啡豆評鑑」青睞的莊園，與園主一起品咖啡、聊咖啡！

台灣咖啡，精製呈現

著有多本咖啡著作並走訪全台各地的咖啡達人韓懷宗說，台灣咖啡由於地理環境與人工昂貴等因素，與第三世界國家產量相比注定處於劣勢，唯有朝向「精品咖啡」發展方有生機。韓懷宗說，想成為精品咖啡，以美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）的標準來說，拿到杯測80分以上的咖啡豆，才能被稱為精品級。而杯測指的是檢測生豆，並以相同參數浸泡咖啡，由杯測師就每支豆的風味、酸質等十大項進行評分。

廣義而言，精品咖啡強調乾淨度（指的是喝起來不能有木質、泥土與酸敗等雜味），以目前的潮流，好的咖啡品嚐起來帶有水果味，例如百香果、蜜桃、柑橘等。韓懷宗也強調，精品咖啡最重要的精神是喝得健康，所以評鑑時，咖啡豆的瑕疵率亦是審查重點，舉凡發霉、酸敗、蟲蛀、黑豆都必須剔除，以免喝進身體影響健康。

莊園產地，實地走訪

農糧署表示，台灣咖啡產區從低海拔到高海拔，產季可從12月至隔年5月之廣。韓懷宗提到，現在造訪咖啡莊園正是時節，因為無論何種海拔都是採收季節，除了看咖啡採收，也能看到日曬（不去咖啡果實外皮與果膠，全果乾燥）、水洗（洗淨果膠後以帶殼豆乾燥），甚至蜜處理（去皮後帶果膠乾燥）等不同的後製過程。

此外，台灣咖啡莊園常與果樹混種也是一大特色，部分莊園還提供農家菜，使訪客能一次感受不同風情。例如鄰近嘉義阿里山和南投竹山交界處的「嵩岳咖啡莊園」，不僅帶你深入了解咖啡製程、提供風味咖啡，還能盡享山林愜意。若時間充裕，也可以前往南投國姓的「百勝村咖啡莊園」，除了提供咖啡莊園微旅行、烘豆體驗，還有完善的民宿設施。還猶豫什麼，快趁著週末假期，一同品味「啡」凡人生吧！

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