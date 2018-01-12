竹市違章建築強制拆除 特殊情況免負擔！

新竹市政府制訂的違章建築強制拆除收費自治條例經過修正後，未來若是因污水下水道工程或是災後搶救工程及公共工程所需，經市府認定後，建築所有人可免負擔。未來將可提高下水道的用戶接管率，讓不願配合拆除後巷違建的用戶，也能讓公權力強制執行。（記者洪美秀攝）

2018-01-12 21:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府制訂的違章建築強制拆除收費自治條例，民國105年4月22日通過，實施1年半來，因推動污水下水道工程與公共工程時有違章建築不願配合自行拆除，導致工程受影響，經市府提修正案，未來如果是配合污水下水道開闢工程、災後搶救工程及公共工程，只要經市府認定，建築所有人可免負擔費用。

市府工務處表示，這項自治條例修正後，不是讓違建戶可以不用付擔拆除費用，而是避免影響公共工程進行時受到阻礙，像市府這幾年推動污水下水道工程，目前用戶接管率僅15%，就是常遇到在進行用戶接管時，因部分用戶不同意後巷要拆除違章建築，導致整條巷弄用戶都無法順利接管，結果就是用戶接管率一直無法提昇。

此項修正條文通過後，未來市府除可強制拆除，對部分不配合的用戶，也可執行代拆，除可提高接管率，也能讓有意願接管的用戶順利接管。

此外，工務處表示，過去也曾發生在颱風過後進行渠道搶修時發現有鐵皮違章建築，雖然建築所有人自知理虧同意拆除，卻不願意自行拆除，導致影響後續搶修進度，未來就可由市府強制拆除，有效提昇搶救工程的執行力。

另市府進行公共工程時，遇到公園內或馬路上有相關違章建築，若建築所有人不想自拆，市府也可執行公權力予以拆除，讓公共工程加快速度，避免工程進度受影響。

對於是否導致違建所有人因不想負擔拆除費用故意不自行拆除違建，工務處強調，免負擔拆除費用的情況是由市府認定，而非違建所有人認定，除非有上述三種狀況，否則仍需由違建戶負擔拆除費用。

工務處表示，新竹市違章建築強制拆除收費自治條例，從105年公布施行至今，已收到強制拆除費用234萬4000多元，違建戶自拆比例也從17%提高到46%，發揮自治條例的效力，如今修正案通過，除可保障公共工程不受違建是否自行拆除影響，應可再提高污水下水道工程的用戶接管率。