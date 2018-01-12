女師PO文爆「小二女親男友雞雞」 惹怒男師急刪文

2018-01-12 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕有自稱在小學教書的女老師在網路PO文，指有小二女童曾親男友的重要部位，甚至幫對方擦屁股，還笑回「因為好玩啊！」讓她驚呼「現在小學生已經不像以前那麼單純可愛了」。不過，事後有其他自稱同是教職人員的網友回應，質疑這種事件的嚴重性超乎這名女老師的想像，強調「老師未在一定時間內通報是違法的」，之後原PO自稱是自己是學校從外面找來的才藝老師，擔心管太多校內的事不好，也火速將PO文刪除。

有個自稱女老師的網友9日在Dcard貼文，開頭就稱「現在小學生不像以前那麼單純可愛了」，文中披露，小學生當情侶不僅「牽手抱抱」，還「親親摸摸」，先前她在公立國小教書時，班上三、四年級學生幾乎人人都有男女朋友；後來轉到私立的貴族小學，甚至有小二生說，班上某某同學「親她男友的雞雞」，還會幫男友擦屁股，她向當事學生求證，也得到肯定的答覆，甚至在追問原因時被回說「好玩啊！」她為此在文中感嘆，「到高年級可能什麼都發生了，我終於理解為何小學生會懷孕了！」接受正當的健康觀念是必須的，孩子的教育真的不能等。

文章PO出後引發大批網友熱議，直言，「他們提早知道不是壞事，但沒好好的教導這些性觀念，等到小六差不多就要懷孕了吧」、「性教育要提早到低年級了」，也有人追問「那你後續是怎麼處理的？放任嗎？還是通知家長？」、「這樣的孩子應該學校也該介入輔導，不是嘛！」其中更有男網友自稱也是教職人員，嚴肅地寫道，希望原PO所寫的只是一篇唬爛文，騙讚文，因為這樣的事情非常嚴重，依法律規定，若校園內發現這種行為，「老師未在一定時間內通報是屬於違法的，是要負法律責任的」。

這名男網友也質疑，原PO竟將這樣的內容PO到Dcard的「有趣版」，並指「不管妳只是兼聘教師或是正職導師，通通必須要為注意而注意，妳發現這件事，用開玩笑的口吻跟語氣來低卡po文，而非採取通報措施就是觸法了，後面還回應只是個才藝老師不想惹麻煩」、「妳知道不管是什麼老師，今天妳掛一個老師的稱號，不就是要傳道授業解惑嗎？小朋友才這個時候遇到這種對性的疑惑，不是選擇幫助，而是像聊八卦一樣的感覺，最後還貼上來給大家戲謔，我個人非常難以苟同。」這名網友甚至追問原PO是哪一間學校？說如果原PO怕麻煩請交給他處理，直言「台灣的教育不能這麼被無視的冷漠給放任掉。」

原PO對此則聲稱自己是學校從外面找來的才藝老師，擔心管太多校內的事不好，稱「現在世風日下，還是別多管閒事，不然會惹禍上身」，並火速將PO文刪除。自稱也是教職人員的網友則強調，看到這種文章太生氣了，身為教職人員無法苟同這樣的行為，無論約聘、代理、正式、通通屬於法規內的教育人員，讀熟教育法律」、「如果當事人看到，麻煩給個線索，我幫你通報也好」。

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網友回應女教師PO文：這種行為哪裡有趣了？