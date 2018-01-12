雙喜臨門！ 台中博愛國小新操場、愛的書庫同步啟用

博愛國小小朋友在新操場上奔跑，顯得十分開心。（中市教育局提供）

2018-01-12 22:28

〔記者李忠憲／台中報導〕台中和平區博愛國小操場因七二水災後長年容易積水，學童與當地居民缺乏完善休閒活動場所，台中市政府斥資500萬修繕，今天正式啟用，讓學童好開心。另外，市府與台灣閱讀文花基金會在博愛國小打造「愛的書庫」，也同步揭牌，希望透過書箱物流，落實資源共向，提升教育發展能量。

和平區博愛國小今天雙喜臨門，新操場及愛的書庫同步啟用，市府副秘書長郭坤明等人出席儀式。

副秘書長郭坤明表示，市府重視教育發展，針對偏鄉運動場域也逐年編列相關預算，在安全為前提下，落實開放校園理念，很高興見證新操場啟用，不僅為師生營造更優質的校園環境，也提供部落居民安全、舒適的休閒場域，鼓勵全民運動。

他指出，台中市推動多元閱讀計畫，透過設置閱讀角及社區共讀站、優化閱讀線上認證系統、推動親子共讀等管道，並積極與民間單位共同推廣讀報教育及圖書館（室）設置，希望使閱讀習慣深耕，進而涵養文化素質，感謝各界共同付出。

另外，教育局也持續與台灣閱讀文化基金會合作打造多元文化書庫，透過書箱物流形式，落實資源共享理念。博愛國小「愛的書庫」成為第36座書庫，更是第一座原住民書庫。