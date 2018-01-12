一桌打盡！300元呷遍20道彰化小吃

第2年舉辦的大埔商圈美食小吃宴將於1月27日晚上6點在彰化市延平公園登場，20道美食從主食到副食，從中式到西式都有。（記者張聰秋攝）

2018-01-12 13:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕不想排隊卻又想吃到排隊美食，怎麼辦才好？1月27日晚上6點來彰化市延平公園，參加由彰化縣政府舉辦第2屆「大埔商圈美食小吃宴活動」就對了。

活動限量60桌，每桌10人，1桌3000元，平均分攤每人只要花300元，即能吃到彰化市在地經典的20道美食小吃，600張餐券明天起開賣，賣完為止。

20道菜色從中式到西式，從主食到甜點，把近年彰化市熱門的新興商圈大埔商圈的美食一「桌」打盡，包括鱈魚條、酸辣湯、鹽水雞、鮮肉包、雞排、肉絲炒飯、滷筍干蹄膀片、白菜滷、腸旺臭豆腐、披蕯、油雞腿、排骨酥、水餃、藥膳排骨、紅頭餅、雞捲、蛋糕、水果盤、紅豆甜羊羔、紅茶。

大埔商圈發展協會理事長陳錫誠、縣長魏明谷、縣議員林世賢、賴岸璋、張東正等人，今天在縣府為活動宣傳暖身，他們邀請民眾帶著歲末年終「呷尾牙」、「呷辦桌」的歡喜心情，一起品嘗大埔商圈內特色經典小吃。

魏明谷說，去年民眾迴響熱烈，50桌、500張餐券2天被民眾掃光，今年加碼10桌共60桌，600張餐券開放認購，每張300元，想吃動快可要快！

陳錫誠表示，大埔商圈涵蓋全市4里，發展7年，商圈發展日益成熟，美食尤其知名，孕育出不少排隊小吃，像臭臭鍋、臭豆腐、小時候的大餅、鹽酥雞等等，協會希望透過活動推廣小吃，讓更多人花少少的錢，就能吃到便宜又好吃的美食。

去年首辦，有民眾反映菜色變冷少了熱食的一味，陳錫誠說，今年以電子爐取代燒酒精塊加熱，讓美食加熱熱騰騰上桌。餐券在彰化市大埔商圈發展協會、彰化市延平里里長辦公處（彰化縣彰化市延平路478號）開賣。

第2年舉辦的大埔商圈美食小吃宴將於1月27日晚上6點在彰化市延平公園登場。（記者張聰秋攝）

彰化縣長魏明谷（左2）和大埔商圈理事長陳錫誠（右2）及縣議員林世賢（右1）、賴岸璋（左1）、張東正（後排左1）等人品嚐美食，為小吃宴暖身代言。（記者張聰秋攝）

排隊美食紅豆餅。（記者張聰秋攝）

排隊美食腸旺臭豆腐。（記者張聰秋攝）