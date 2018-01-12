獨居破屋爛床 志工補強換寢具讓花蓮翁笑了

華山基金會今為高齡86歲的阿美族爺爺林約翰打掃屋子，還換掉逾30年破床，讓他看了露出久違的笑容，頻頻向義工道謝。 （記者王峻祺攝）

2018-01-12 13:40

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮高齡86歲的阿美族爺爺林約翰，一人獨居在吉安鄉臨海邊的殘破鐵皮屋內，水、電長期仰賴善心鄰居接應，華山基金會今早協助補強、打掃環境，還換掉逾30年破床，重新鋪上新的床墊寢具，讓他看了頻頻向義工點頭道謝，露出久違的笑容。

長期生活在髒亂、殘破不堪環境的林約翰，年輕離婚後就與家人斷了音訊，獨居數十年來，因膝下有子無法申請低收補助，每月僅靠著老人年金度日，加上年紀漸長行動不便、起居無人照料，生活陷入困頓。

林約翰居住的鐵皮屋，老舊天花板被白蟻啃食剝落，每逢下雨就會漏水，華山基金會得知後，今年月初邀請宏泰生活家俱館、東洲鋼鋁工程行及郭俊興等義工前往修繕，並發現他的木板床早已殘破不堪，棉被上更有一層厚厚的灰，一掀動滿屋子塵埃、霉味。

華山基金會花蓮縣站長林敏說，林爺爺的屋內堆滿廢棄物且照明昏暗，為讓他能有個舒適的環境迎接新年，邀請20多名花蓮富邦人壽義工協助清理居家，並換上全新床墊寢具，移除破舊門板、腐朽木板等廢棄物，希望爺爺能在寒冷的冬夜裡住的安心、睡的溫暖。

她說，義工們還提前張貼春聯，增添過年氣息，並準備豐盛午宴陪爺爺吃飯，讓多年無法圍爐的他，也能感受到與家人一起過節的歡樂氣氛，目前年菜募集僅約7成，也期許能有更多善心人士投入協助，讓獨居長者均能享用一頓豐盛的年節佳餚。

林約翰雖行動不便坐在輪椅上，但耳聰目明的他見到一群人為他忙裡忙外，還數度激動落淚，當被推進屋內後，看見舒適的環境及新的床墊寢具，讓他頓時露出久違笑容向義工道謝，伸手摸著新棉被直呼「好溫暖！」