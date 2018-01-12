送便當也送愛 屏東原鄉部落廚房再拓點

2018-01-12 13:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在屏東基督教醫院與7-ELEVEN共同合作推動的「及早救智」公益募款計畫支持下，繼屏東縣霧台鄉霧台村、大武村、三地門鄉達來村、馬兒村部落廚房之後，萬安部落健康廚房今天（12日）正式揭牌，全縣原鄉部落廚房增為5個，總計有165位弱勢長者樂享營養餐食。

萬安部落在行政區上橫跨泰武鄉及萬巒鄉，居民為排灣族人，大部分務農。與其他原鄉部落一樣，青壯年人口到外地工作，部落裡只剩下高齡長輩。

在「及早救智」公益募款計畫的經費支持下，萬安長老教會得以改善廚房衛生設備，添購消毒鍋爐、送餐機車及保溫箱。從2017年11月開始，每周一至周五為30位年滿65歲行動不便、獨居長輩及55歲身心障礙者供應午餐。

兩位廚工每天上午8點半，就開始預備1個主菜3個配菜的便當菜色，另有5位志工幫忙打菜及送餐。食材來自萬安長老教會有機蔬菜產銷班，每天採收新鮮送達，讓長輩們吃得營養又安心，而農夫們也不用再擔心銷售，雙方互利互惠。

熱騰騰的便當，每天變換的菜色，讓這群獨居長輩、身心障礙者不再吃反覆加熱、不新鮮的菜餚；不再一個麵包加開水將就度一餐。

萬安長老教會牧師稜樂曼‧導穌努克表示，啟動送餐計畫後，請教會各長老、執事提供地方上弱勢長輩名單，找出「比需要還更需要的」被冷落、遺忘的族人，透過送餐服務，不僅改善長輩的飲食品質，也讓大家感受到滿滿的關懷與愛。

住在第7鄰的高Vuvu（排灣語，指阿公阿嬤），因小兒麻痺症雙腳萎縮不良於行，收到餐食的那一刻，激動地哭了，頻頻謝謝送餐的志工。