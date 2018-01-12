轉乘更便利 彰市爭取台鐵、捷運共構

彰化市長邱建富（左）、縣議員林世賢（右）對爭取台鐵與捷運雙鐵共構車站深具信心。（記者湯世名攝）

2018-01-12 11:58

〔記者湯世名／彰化報導〕台中捷運綠線確定將延伸至彰化市區，沿金馬路將設彰興路口、中山路口兩個捷運站，彰化市鐵路高架化也可望在本月26日宣布定案，彰化市長邱建富今天提出「雙鐵共構車站」計畫，即鐵路高架化金馬通勤站，與捷運綠線中山路口站，兩站相距不到400公尺，非常適合讓台鐵與捷運朝共構方向設置，他將全力向上級單位爭取，希望站在市民福祉的位置，思考共構車站的可行性。

邱建富指出，去年4月蔡英文總統證實台中捷運綠線要延伸到彰化市區，沿金馬路將設有G19A彰興路口站與G20中山路口站，由於捷運G20站正好鄰近省道台一線與台一丙線會合處，平時交通量非常大，預期捷運站開設後，接送車輛或平面公車轉乘需求大增，恐會在此處形成交通瓶頸，正好鐵路高架化將增設金馬通勤站，假使捷運G20站能與金馬通勤站共構，不但能提供大眾運輸更便捷的轉乘需求，也有助於避免將來車流壅塞。

他還強調，共構車站的設置也能有效提高土地使用效率，配合彰化市擴大都市計畫與完善的規劃設計，成為彰化市副都會中心，藉以有效帶動周邊發展，讓市民真正感受到交通建設對彰化市都市發展的幫助。

邱建富與縣議員林世賢今天也再度證實行政院長賴清德將於本月26日視察彰化市相關建設時，將同時宣布總經費387億元的鐵路高架化定案，邱建富並表示，當天他也將會向賴揆表達「雙鐵共構車站」計畫，他有信心能獲得中央支持，未來完工啟用，搭乘大眾運輸工具更便利，旅客進入彰化市更便捷，讓市民回家的路更近。

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