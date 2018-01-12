宜市民權社區綠美化點 再獲環署評鑑特優

政院環保署辦理106年度空氣品質淨化區優良認養單位徵選活動，宜蘭市民權社區的中華路民權新路口的變龍園及中山路嵐峰路口2個綠美化點，分別榮獲「特優」及「優等」殊榮。（記者林敬倫攝）

2018-01-12 11:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］行政院環保署辦理106年度空氣品質淨化區優良認養單位徵選活動，宜蘭市民權社區的中華路民權新路口的「變龍生態園區」及中山路嵐峰路口2個綠美化點，分別榮獲「特優」及「優等」殊榮，這是民權社區連續第3年，在環保署的評鑑中脫穎而出。

宜蘭市「變龍生態園區」簡稱「變龍園」，面積約900坪，原為國立蘭陽女中校地，市公所與校方協調，希望校方能無償提供該閒置土地，讓民眾使用，經校方同意後，後由民權社區正式接手管理，開始進行綠美化工程，前年3月完工。

這次民權社區綠美化點再獲獎，宜蘭市公所頒發5萬元獎勵金給予鼓勵；民權社區發展協會理事長李招治表示，民權社區志工每個人都各司其職，為社區的綠美化付出心血，能夠再度獲獎，榮耀屬於大家，社區願將經驗分享傳承，期許市內其它閒置土地能更加活化。

宜蘭市長江聰淵指出，民權社區的志工們熱心提供服務，公所以感恩的心感謝大家的辛勞，也勉勵市民繼續與公所一起為市容打拚，未來將再輔導更多社區，投入街角綠美化工作，建構美麗的「熊」讚城市。