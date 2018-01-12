醫病》小兒罕病無肛症 需要醫療與家庭共同照護與支持

2018-01-12 11:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕雙和醫院小兒外科醫師魏晉弘指出，無肛症源於胚胎發育不完全，國內發生率約四千分之一至五千分之一，性別比例相同，手術是無肛症治療的起點，患者更需要術後的社會支持，因此雙和醫院將於2月3日將舉辦無肛症及泄殖腔異常兒童及家長聯誼會，希望幫助小孩順利成長，給予家長術後照護知識交流與心靈支持。

魏晉弘指出，無肛症及泄殖腔異常，統稱為直腸肛門異常，一般指的是肛門開口是在不正常的位置，或是沒有開口，在排便上會受到限制，均需手術重建。

在臨床經驗上發現，無肛症小朋友超過四分之一有脊髓異常，部份小朋友膀胱功能不全卻被忽略，而引起腎功受損，甚至有不到10歲的小孩面臨腎病二期的困境。

施行無肛症手術後，一部分病童可完全自主控制排便，另一部分則是完全無法控制，臨床上發現大部份的病童介於兩者之間，需要醫療介入與照護，無肛症病童沒有太多飲食限制，但出生後有75%會發生便秘，因此腸道管理很重要。

因無肛症連帶影響多個不同的器官，如泌尿系統、心臟血管、脊髓、消化系統等，在術後照護家長關心的不只是排便功能，還有膀胱排尿功能、生殖功能等，魏晉弘說，無肛症需要長期照顧，病童排便的順利程度影響生活品質，膀胱與腎臟影響小孩能活到幾歲，若越早發現病童生殖系統的異常，讓小孩有機會接受重建，成年後也能孕育下一代。

魏晉弘提醒，無肛症是病童人生最大的試煉，家長必須陪孩子成長，在過往診療經驗中，無肛症的照護仰賴病童、家庭、醫療人員的共同努力，雙和醫院醫療團隊並非單一提供手術與術後照護，希望能藉由病友會一路相伴成長，增加彼此的認識及支持。