女兒說想自殺 爸爸冷靜神回應被讚爆

粘迪舜PO文分享自己和就讀國小3年級女兒的對話。（圖取自網友臉書）

2018-01-12 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕你聽到孩子對你說想自殺你會有什麼反應？常在臉書分享育兒生活點滴的一名爸爸粘迪舜，PO文分享自己和就讀國小3年級女兒的對話，他的女兒告訴他有想自殺的念頭，但他以智慧回應女兒，讓女兒了解生命的重要，不少人看完後覺得很感動，讚他很有智慧。

粘迪舜PO文透露，女兒和兒子原本都在房間內寫作業，弟弟先寫完後，到樓下看電視、玩遊戲，剩下女兒在房內寫作業，他知道女兒不喜歡落單，又聽到弟弟在樓下玩得很開心，心情肯定不好，於是他躲起來看女兒怎麼處理情緒。

女兒先在書房內撐了15分鐘，但後來離開了位子，坐在樓梯口獨自落淚，哭了15分鐘後，他起身帶著書本到樓下找他們，並提出在電視機前面寫評量的要求，也保證自己會專心，粘迪舜也就答應女兒的要求。

最後女兒終於寫完作業，在睡前粘迪舜詢問女兒，在樓梯流眼淚時，心底想什麼？沒想到女兒竟說：「我就胡思亂想，覺得好討厭國語，甚至想自殺...」他聽到女兒的答案，回說：「噢！自殺？？那妳想怎麼自殺呢？」女兒答：「我想開窗戶從樓上跳下去，因為如果跳下去，一切就清爽了..」他僅微笑聽著女兒敘述腦中的過程，仔細聽女兒的說法。

「可是後來我又想，跳下去就看不到你們了，會黏在地板上。而且靈魂會被關在地獄，地獄那些魔鬼會一直打我屁股！一直打一直打...打得我哇哇大叫！」女兒生動地描述腦中的畫面，並說後來覺得這樣很不值得，所以決定下樓和爸爸溝通，後來完成複習後，心情也變好了。

粘迪舜說：「妳今天做得很棒，下樓找我溝通，你起身改變。我知道你的狀態不好，但你能盡力堅持住，完成該做的事情。你知道嗎？這是非常了不起的事情！」粘迪舜接著說：「想自殺，真的沒什麼～爸爸也時常想自殺...」

粘迪舜話鋒一轉，和女兒語重心長的說，但是死去的哥哥讓他知道生命與時間多麼可貴，也讓他更珍惜每一天，「孩子，生命與時間就是如此的可貴，爸爸總有一天也會死，但我會盡力在還活著的時候，用心陪伴著你成長，直到生命的最後一天。」

女兒點了點頭，他知道，或許女兒聽不懂他在說什麼，但他知道，她懂得面對困難，應當是更積極去追求突破，學習轉念保持幽默，那麼永遠都有路走，自殺兩字，在生命中只是一場笑談而已。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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