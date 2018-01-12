網紅PO文在淘寶買「國貨」 引台灣網友憤怒退訂！

台灣知名美妝網紅Catie，最近被網友發現，她在中國社群網站微博上寫下，「最近逛淘寶看到好多國貨彩妝看起來很好用」。（圖擷取自微博）

2018-01-12 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名美妝網紅Catie，最近被網友發現，她在中國社群網站微博上寫下，「最近逛淘寶看到好多國貨彩妝看起來很好用」，因為「國貨」2字遭到台灣網友群起砲轟，紛紛揚言要退訂閱，隨後Catie則在臉書上致歉滅火。

Catie為台灣知名YouTuber，在頻道上擁有60多萬的粉絲訂閱。最近有《Dcard》網友發現，Catie 10日在微博上PO文表示，「最近逛淘寶看到好多國貨彩妝看起來很好用，想要淘一些來拍視頻，大家有沒有推薦的東西或商家？主要是想買眼影或腮紅」。因為她想在中國購物網站淘寶購買「國貨彩妝」，讓網友瞬間傻眼。

在《Dcard》上轉PO文的女網友指出，一直都很喜歡看Catie的各種開箱影片，但是無意間看到她在微博發這種很具有爭議性的字眼，「真的有點傻掉。」她還說，如果Catie認為中國就是她的國家也不反對，但她目前主要的客群還是在台灣，認為Catie這樣說有點不太好。

其他網友則認為，Catie的行為非常誇張，「那他就去淘寶買他的國貨吧...我是不敢買啦」、「真的已經不知道該說啥了...」、「哇超傻眼必須高調，討好也討得太誇張」、「真的有夠噁！」。還有其他人揚言要退訂的Catie的YouTube頻道，「傻眼，直接退訂」、「直接退訂！再也不會支持她了」、「退訂退起來！」、「秒退訂+1」。

Catie 11日在臉書上表示，她對於自己在微博發言的措辭跟大家道歉，使用「國貨彩妝」單純只是認為這是一個特定名詞，泛指中國本土的彩妝品牌，因為看到淘寶上都是這樣寫，所以在PO文的時候就這樣使用。

Catie還說，她只討論彩妝，政治不是她的討論範圍，所以政治議題都不予回應，日後分享美妝話題的PO文若有與美妝無關的留言，她都會進行整理，「還給想討論美妝的人一個乾淨的版面。」