寒流凍翻！淡水6度創入冬新低溫 玉山-13.5度

今天持續受到寒流及輻射冷卻影響，天氣依舊寒冷。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-12 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天持續受到寒流及輻射冷卻影響，清晨高雄以北及宜蘭低溫僅7至10度，淡水甚至出現6度的低溫；今天各地仍為多雲到晴、陽光露臉的好天氣。氣象局在今天清晨4時發布21縣市低溫特報，僅澎湖縣未列入。

氣象局今天清晨4時發布全台低溫特報（澎湖縣除外），提醒民眾今清晨以及入夜後天氣還是很冷，需做好保暖準備。根據中央氣象局觀測資料，至今天清晨4時06分止，全台平地最低溫出現在新北市淡水區，低溫僅6度，另外嘉義只有6.1度，板橋則為7度，玉山則出現零下13.5度的低溫。

氣象局表示，今天白天高溫北部及東北部約15度，中南部18至23度，花東17至20度；但入夜後，中部以北及宜蘭的低溫仍僅有7至9度，南部及花東低溫10至12度，花東縱谷也可能有10度左右的低溫。

明天開始寒流減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫逐步來到20度左右，中南部高溫約22至24度，天氣仍為多雲到晴、陽光露臉的好天氣，這種狀況將會持續至下週四（18日）；週五則水氣增多，北部及東半部降雨機率較高。

氣象局提醒，受到強烈東北風影響，台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪，若前往海邊須注意安全。

今天受寒流影響，高屏局部地區風速較弱，恐有污染物累積達橘色提醒，北部、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為普通，其餘為良好。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 8 ~ 12 6 ~ 15 10 ~ 20 9 ~ 14

氣象局在今天清晨4時發布21縣市低溫特報。（圖取自氣象局）

全台平地最低溫出現在新北淡水，溫度為6度，另外嘉義只有6.4度，板橋則為7度。（圖取自氣象局）

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

各地天氣紫外線指數。（圖取自氣象局）