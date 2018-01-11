金門預防失能成果發表 阿嬤級大鼓陣搶眼

金門縣衛生局舉辦預防及延緩失能服務成果發表，現場阿公、阿嬤都動起來。（記者吳正庭攝）

2018-01-11 23:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局今天舉辦預防及延緩失能服務成果發表，經過12週的課程，來自金門各社區長輩已經能主動「聞樂起舞」，除了成功挑戰「最資深」的大鼓陣，還有阿嬤含淚告白，因為參加活動，終於從家裡「走出來」，頓時讓現場彌漫感性又溫馨的氣氛。

衛生福利部在全國6縣市推動「長照2.0，預防及延緩失能服務」，金門培訓109位種子師資，去年9月開始投入全縣共8個服務據點，設計出適合長輩鍜練肌耐力、下肢肌力的體能活動，以達到預防及延緩老人可能產生的失能。

金城鎮北門里長許績才更利用北門知名的舞獅陣頭，和社區腦力激盪出「讓老人家學打鼓」點子，於是產生金門第1支「樂齡」級的鼓陣，雖然一邊打著節奏不一的大鼓，一邊需要志工在旁提醒「阿嬤、換位子囉」，場面熱鬧且仍具有相當「震憾力」。

經過12週的練習，參加的長輩不僅看到台上的影音會主動配合手舞足蹈，來自下莊村的一位阿嬤，分享個人因為上課，而從自我封閉的生活中走出來的心路歷程，讓不少志工溼了眼眶。

社團法人中華民國職能治療師公會全國聯合會專案經理吳鴻順說，很難得在全國其它縣市看如此完整的服務據點，熱心投入成果發表會，也希望今年能繼續在金門辦理。

金門阿嬤級的大鼓陣，隨著樂曲打起來一點不馬虎。（記者吳正庭攝）

這支「資深」團隊打起鼓來仍十分具有震憾力。（記者吳正庭攝）