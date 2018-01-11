「礦物細料」檢驗出爐 陳滄江：問題工程何不敲掉？

金門縣環保局公布「礦物細料」採樣送驗結果。（記者吳正庭攝）

2018-01-11 22:23

〔記者吳正庭／金門報導〕針對金門鄉親對強鹼「礦物細料」是否污染環境有疑慮，金門縣環保局今天公布「礦物細料」送驗結果，除微量的鋇，未檢出銅、鎘等重金屬，此外，PH值也在標準之內。

縣府表示，廠商應盡速將「礦物細料」運回發貨廠，其它流向部分，因業者不講實話，已將全案移交金門地檢署偵辦中。

金門縣議員陳滄江質疑縣府避重就輕，既然明令嚴禁「礦物細料」用於公共工程，對於已使用「礦物細料」的公共工程，是否該拿出魄力、立刻敲掉，以昭公信。

縣環保局指出，此次共採集4個樣品，根據環保署公告訂定之事業廢棄物毒性特性溶出程序（TCLP）檢測結果，並未檢出鎘、鉻、銅、鉛、硒、六價鉻、汞、砷，鋇的檢測值為未檢出至0.181 mg/L之間，與認定標準100 mg/L相差很多；此外，PH酸鹼檢測值為11.67至11.88之間，也未超過認定標準的12.5或小於等於2.0。

針對中蘭出海口排水工程道路日前被發現使用「礦物細料」，縣府多次表示，一切依合約走，處理方式需視各工程合約而定。

縣府表示，「礦物細料」是煉鋼製程產生的「脫硫渣」之再生加工產品，但未獲行政院公共工程委員同意使用，縣府嚴禁使用。並要求業者依承諾儘速運回發貨廠，運回前應於堆置場作好防止滲漏措施。

陳滄江表示，在業者未全數回運前，縣府應予統一監管，以免有流出埋入地下疑慮。