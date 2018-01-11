隱藏版百年建築！學甲公學校老教室 隱身天仁工商

學甲公學校百年教室，竟是今日的天仁工商校內汽車實習工場。（記者楊金城攝）

2018-01-11 21:33

〔記者楊金城／台南報導〕正宗隱藏版百年建築！民國7年啟用的學甲公學校（學甲國小前身）老教室，竟隱身在已停辦2年的天仁工商校內汽車實習工場，幾乎被人遺忘。

這棟今年剛好滿100年歷史的老建築，外觀原貌保存良好，應該是學甲區現存最老建物，也是學甲公學校僅存的教室，地方人士要求市府應好好保存。

學甲國小校長蔡玉葉今天（11日）聽聞學甲公學校教室老建築竟還存在，十分驚喜，她說，近日將到場現勘，有意在這棟百年歷史教室前拍下今年畢業照，將顯得意義非凡。

台南市文化資產管理處處長林喬彬說，未來天仁工商屬市有地的校地交還市府後，將請學者專家會勘，就這棟學甲公學校教室老建築的外觀、結構等建築特色、樣式、時代意義等等，評估是否有文資保存價值。

學甲國小校史館記載，今年112歲的學甲國小，前身是民國前6年成立的學甲公學校，起初借用慈濟宮廂房上課，民國7年（日本大正7年）4月1日遷移到新建的後社新校舍上課，再於民國29年遷到學甲國小現址。

學甲公學校當年的後社新校舍，就是位於目前天仁工商校園內的汽車引擎實習工場，民國47年天仁創校時，管理使用這棟教室，到72年為延續建物歷史與年代意義著手整修，完整保存教室外觀原貌，並設立整修紀念碑。

學甲國小校史館現有民國7年、11、13和28年在這棟老教室拍的老照片。

這棟學甲公學校的老教室，今年剛好滿百年歷史，「我愛學甲、大北門區」臉書社群貼出教室老照片和現況，才讓許多學甲人驚覺，學甲公學校的老教室竟然還保存良好，這棟老教室外觀有12道拱門造型的建築，讓網友讚美說很漂亮，應要保存學甲的歷史記憶。

天仁工商校長王宏仁說，未來將轉型為天仁文化藝術基金會，屬市有地的部分校地將交還給市府，汽車實習工廠就在其中。