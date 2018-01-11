日本顛倒字設計被盜用 原創者：不會因此討厭台灣人

有民眾近日指出，在台北捷運忠孝敦化站的出口外竟發現，有賣紅包袋的業者直接將日本海報的創意設計盜用在紅包上，讓許多網友直呼「無恥」。（圖擷自臉書）

2018-01-11 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本藝術家野村一晟曾因設計上下翻轉就能將「挑戰」字樣變成「勝利」的比賽海報，引發外界讚嘆不已，但有民眾近日指出，在台北捷運忠孝敦化站的出口外竟發現，有賣紅包袋的業者直接將這樣的設計盜用在紅包上，讓許多網友直呼「無恥」。野村一晟也在網路上留言回應，強調不會因此就討厭台灣人。

日本高中美術科教師野村一晟擅長巧妙運用「雙向圖」（アンビグラム），他先前曾為日本唐津賽艇的「G1 全日本王者決定戰」設計宣傳海報，在海報中央的「挑戰」以及「最強」兩組大字，若顛倒過來就變成「勝利」及「戰場」，當時作品出爐後曾讓外界讚嘆不已。

但近日有網友在臉書發文指出，在北捷忠孝敦化站的8號出口外的店家竟發現，有人未經由原創作者同意，就擅自將野村一晟的原創作品印在紅包袋上，藉此增加銷量，這般作法讓目擊的網友直批實在感到無言，其他網友看到後也紛紛撻伐說這也太不要臉、「這跟強國人有區別嗎？」，不過也有網友突破盲點詢問，把挑戰、勝利用在紅包上，不知道是什麼概念。另有網友則是在底下PO出截圖質疑，其實還有其他店家也疑似盜用，讓網友直呼要拒買。不過目前前往該店家的臉書粉專，已看不到該篇貼文。

同時，在底下的留言中也有熱心的香港網友標註野村一晟，野村一晟本人也現身說法，表示他除了感謝原PO告知他有這件事，也強調沒有允許他人這樣使用，並表示這是一個嚴重的問題，將思考該如何維護自己的權利。野村一晟也強調，看到大家覺得這樣做事不對的感到很開心，同時也表示他不會因此就討厭台灣人。

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