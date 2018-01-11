亞馬遜AWS落腳新北 朱立倫：年培育15新創團隊

2018-01-11 13:33

〔記者陳心瑜／新北報導〕亞馬遜AWS（Amazon Web Services）聯合創新中心落腳新北，新北市長朱立倫表示，未來每年至少扶植15個台灣新創團隊，而團隊成功率也一定很高，至於預估帶動多少產值？朱立倫則說「背後的潛力無窮」。

AWS將進駐新北市板橋區台北遠東通訊數位園區（Tpark），新北市長朱立倫和亞馬遜ASW全球副總裁容永康11日在Tpark簽合作備忘錄，遠東集團董事長徐旭東、負責營運的藍濤亞洲集團總裁黃齊元也出席。

朱立倫致詞時表示，市府在過去一年半和合作團隊、AWS召開超過10次的會議，將困難一一解決，讓AWS落腳新北市，這是對台灣下一世代的產業非常重要的投資，那它投入最重要的不是財務的資本，而是智慧的資本，可以讓台灣連結全世界、讓新北市連結全世界。

媒體也問及AWS將會帶動多少產值或就業機會？朱立倫強調「潛力是無窮的」，聯合創新中心要服務我們台灣的中小企業，而且要跟學校培育更多優秀的人才，每年至少扶植15個新創團隊，對於台灣新創企業或中小企業的升級，潛力無窮。

遠東集團董事長徐旭東受訪表示， AWS來到台灣並不是帶來幾億、百億生產線上的投資，而是現在最值錢的智慧，像是減少各企業對資訊的投資和儲藏，且AWS在全球190多個國家都有連線，能協助企業連結世界。

藍濤亞洲總裁黃齊元表示，目前已和台大、東海談產學合作，而AWS沒有投資資金進來，將透過委員會管理，由AWS負責新創孵化、大學合作的部門，授權給藍濤運作、整合資源，要重視的是智慧的資本，這也是台灣招商需要學習的。