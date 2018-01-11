鴻海教育基金會「3千萬獎助學金計畫」300人獲獎

鴻海教育基金會「3千萬獎助學金計畫」今宣布錄取名單，共300人獲獎，評審團來自產官學界。（圖由永齡慈善教育基金會提供）

2018-01-11 13:19

〔記者林曉雲／台北報導〕鴻海教育基金會「3千萬獎助學金計畫」錄取名單今天公告，共有300人獲獎，每人各獲10萬元獎學金，基金會表示，部分獲獎學生代表將受邀出席今年鴻海愛心歡樂嘉年華會，由鴻海科技集團郭台銘總裁親自頒獎鼓勵。

計畫由鴻海科技集團所屬之鴻海教育基金會主辦，郭台銘總裁個人創辦之永齡慈善基金會協辦，因競爭激烈、名額受限，永齡慈善基金會表示，有感於申請者優秀上進且努力不懈之精神，另案提撥永齡慈善助學金經費給鴻海獎助學金第二階段入圍者中未獲獎、但有確實提交影音資格之同學近500名，每人8千元獎助學金，以勉勵持續努力。

評審委員會由台大電機系教授葉丙成擔任召集人、鴻海教育基金會董事暨永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤擔任評審主席。為鼓勵不符合政府低收入戶、中低收入戶資格，但家中困難的學子，基金會開放可透過社福機構等第三方推薦申請鴻海獎助學金，最終結果有25％給來自社福機構、學校老師、社工輔導人員、村里長等推薦、有經濟困難且非常優秀的邊緣戶學生，其他75％則是來自具政府證明的低收入證明、中低收入證明、身心障礙學生、身心障礙子女與特殊境遇證明的學生。

基金會表示，300名得獎者的學業成績平均分數為90.18分，學業成績優異，且具有積極進取的企圖心，包括參加國內外競賽、認證考試、社團活動、課外進修、多元能力學習等，展現自我成長經歷與生涯規劃。

最讓評審團感動的特質是這些學生，在生活與求學雙面壓力下，依然有不少入圍者積極參與社會關懷與志工服務，不僅兼顧課業學習與自我成長，更懂得推己及人、幫助他人。有評審指出，在台灣社會一片年輕人迷失茫然的氛圍下，看到這群永不放棄、正面積極追求人生的優秀學生，覺得感到振奮，為台灣帶來希望。