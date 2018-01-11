繼發現銫-137 清大校園草坪再檢出鈷-60

原能會前往校園採樣檢測所得結果。（原能會提供）

2018-01-11 13:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕日前原能會接獲清大通報，校內同位素館附近草坪土壤輻射超標，驗出銫-137後，原能會介入協助檢測，再於同位素館花棚架下草坪檢出鈷-60含量，雖無輻射疑慮，但原能會要求清大30日內提出調查報告釐清污染原因。

原能會於本月4日前往採樣檢測，在水樣中未測得銫-137、樹葉樣測得銫-137含量1.37貝克/公斤（調查基準74貝克/公斤），10件土樣其銫-137含量分別為4.80、8.41、16.6、23.1、97.4、163、288、641、1591及1664貝克/公斤（調查基準740貝克/公斤），另其中1件測得鈷-60含量15.3貝克/公斤（調查基準110貝克/公斤）。顯示同位素館前方該小塊草坪確有部分位置土壤之銫-137含量超過調查基準。

本月5日，原能會再針對同位素館及研究用反應器設施周圍30處採取土樣，經送輻射偵測中心分析實驗室檢測，除前述已知草坪土壤放射性含量超過調查基準處測得銫-137含量為2382貝克/公斤外，其餘29處銫-137含量為介於1至249貝克/公斤之間，另在同位素館花棚架下草坪檢出鈷-60含量為5貝克/公斤。初步顯示同位素館及研究用反應器設施周圍區域，僅同位素館前方該小塊草坪土壤放射性含量超過調查基準。

原能會說，依這些資料判定為局部性污染，因此無輻射安全疑慮，不過有可能與目前校方研判為1970年搬運高活度銫-137時造成污染的情況有出入，已經要求學校盡快提出報告，並對校園詳細檢測及除污。