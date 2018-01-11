北市公托再添20處生力軍 柯：目標年底達70家

台北市長柯文哲（中）11日出席公共托嬰增設20迎新春活動，並前往新設的新生托嬰中心，和小朋友一同用餐，過程中笑聲不斷。（記者廖振輝攝）

2018-01-11 13:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕打造友善托育環境，北市再增20處公共托嬰生力軍。台北市長柯文哲上午主持北市公托20迎新春記者會時表示，北市預計在今年底將達成設立70家大小公托，讓民眾在住家附近，就可以找到適當的托嬰或托幼中心，並表示，已指示社會局長許立民研議成立公托中心網站，統一電子化管理，未來民眾可透過網站相關規則，登記和排序，也可減少管理的人力成本。

北市上午舉行北市公托20迎新春記者會，宣布北市再增20處公共托嬰設施，包含1處可收托35名嬰幼兒的大公托，及19處各可收托12名嬰幼兒的的小公托，加上目前北市現有設施，累計達53處公共托嬰，共計可收托1132名嬰幼兒。

柯文哲致詞時指出，目前台北市已有16家公辦民營的托嬰中心，俗稱大公托，還有17家社區公共托育家園，俗稱小家園，今天新增1家大公托和19家小家園，總數達到53家，而今年還會再增加3家大公托和14家小家園，讓總數達到70家，他已交代許立民要把這些設置點予以網路化、電子化，做網路管理，讓民眾便於上網尋找最適合的點，確保公平，也讓民眾在住家附近，就能找到適當的托嬰、托幼中心，這是市府繼續努力的目標。

會後受訪時，柯文哲也再次強調，到今年底會達到70家，他還特別跟許立民說，達到70家一定要電子化、網站化、E化，讓民眾可以上網站登記，包括可登記家數、規則、排序等，否則很難管理，也易浪費人力。