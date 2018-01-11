台南龍崎掩埋場爭議 2018首度交鋒

2018-01-11 13:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎區牛埔里將設置事業廢棄物綜合處理中心，因有河川污染與活動斷層之虞，引發抗議，承辦的歐欣公司上月下旬成功申請通過水土保持防災計畫，遭質疑「偷渡」，居民與環團展開陳情，讓雙方戰火跟著跨年，市議會今天勘查，正反之爭在2018首度交鋒，備受關注，由於擔心破壞自然地景，市議會裁示暫時停工。

參與現勘的市議員有謝龍介、盧崑福、曾王雅雲，台南社大環境行動小組召集人黃煥彰、牛埔里長陳永和…等堅決守護泥岩自然地景的相關團體，都到場了解，核准計畫的水利局也專程說明。

歐欣龍崎場協理許敬勇出面簡報，強調這次的計畫，是針對之前的水保工程進行維護，尤其滯洪池部分，原本臨時的太空包，將改為永久性設施，範圍約0.6公頃。

許敬勇也指出，已在場內幫忙修築護坡，讓182線及其附近住戶免於面臨崩塌危險，現址屬泥岩地形，一些人為措施有助防災。

但歐欣的說法，被環團質疑是倒果為因，沒有先前的人工開發，就不需要後續的防護措施，尤其牛埔溪支流被截斷，讓地景受到破壞。

而這次歐欣申請的防災計畫，最遭批評之處，在於施工便道將截彎取直，必須從中挖除原有的泥岩山丘，為了日後的水土保持，卻要事先破壞地景，並不合理，懷疑是變相開發。

盧崑福也質疑，當地沒有住戶，更無一般車輛行經，歐欣卻花錢施作水保工程，他稱，若不是為了之後的掩埋場「鋪路」，難道是在「做功德」。

謝龍介最後做出決議，要求現場暫時停工，由市政府儘速協調地主，讓歐欣以原有道路進行申請範圍的水保施作，不得逾越。

黃煥彰與陳永和都表示，將密切監控歐欣在現場的作為，且持續追蹤，會全力守護這世界級的自然地景。