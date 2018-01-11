北市週五綠色運輸日 2018點數回饋再擴大

2018-01-11 12:43

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市繼去年推廣週五為綠色運輸日，與點鑽公司合作，祭出在週五使用悠遊卡搭乘公車、捷運等大眾交通運具，就可獲得UUPON紅利點數回饋後，今年擴大回饋，除週五有點數加贈外，其餘日子搭乘滿5次，同樣會贈送UUPON紅利點數，適用大眾交通運具，更從台北公車、台北捷運，擴及台鐵、高鐵、桃捷、高捷及各縣市公車。

交通局表示，點鑽、悠遊卡公司及玉山銀行今年全年共同贊助推出「2018年綠運輸集點活動」，每日不限時段凡持悠遊卡或悠遊聯名卡搭乘全國綠運輸（高鐵、台鐵、北捷、高捷、桃捷、各縣市公車、YouBike及渡輪），每搭乘5次，就會贈送1點UUPON紅利點數，滿10次送2點，以此類推，且不同綠運具間轉乘亦分別列入計算；每週五全日不限時段，凡持悠遊卡搭乘全國綠運輸即可獲得1點紅利點數。

若持悠遊卡於每週三至全家、萊爾富及OK超商購物，單筆消費滿100元再加贈10點UUPON；此外，玉山銀行也加碼，每日持玉山悠遊聯名卡搭乘全國綠運輸者，即可獲得1點，活動期間每月於三大超商消費滿100元，即可再享3點加碼贈（每月該聯名卡每卡限贈9點）。

交通局統計也發現，去年推廣週五綠色運輸日的集點活動後，2017年4月至12月的參與人次達850萬人次，送出2000多萬點UUPON紅利點數。UUPON紅利點數則可做為儲值金，每4點相當於1元的價值，但須將悠遊卡號綁定才能開始集點。