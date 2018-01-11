年菜有著落了！ 虎尾慈龍宮捐20萬 為弱勢戶幸福加菜

2018-01-11 12:42

［記者廖淑玲／雲林報導］用愛加菜！虎尾慈龍宮捐贈20萬元，今天由宮主林進元、顧問王獻銘帶來20萬元幸福加菜金，分送雲林家扶100戶弱勢家庭，立委張麗善、虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮代會丁學忠一起見證，雲林家扶中心主委陳燦勳代表受贈，在寒冬裡讓受助家庭倍感溫馨。

獲贈幸福加菜金的雅清媽媽開心說，家裡有4個小孩，常因經濟問題捉襟見肘，有了這筆錢可以計畫買年糕、豬腳、燉雞等年菜，好好準備過年。

林進元表示，年輕時一直在外打拚，深知弱勢家庭的艱辛，秉持慈愛、濟世、扶弱的精神，特地準備100份2000元幸福加菜金紅包，在春節前慰問弱勢家庭，提供實質經濟幫助並為他們關懷打氣，讓受助家庭可以自行添購需要的年貨物品。

林進元說，正在建廟的慈龍宮幕後還有許多默默低調、不願曝光的善心人士捐助，希望把這些來自社會各界的愛擴散、分享給更多的人。

張麗善、林文彬、丁學忠等人以雲林家扶有1100戶受助家庭，需要大眾的關懷與愛心，感謝慈龍宮帶來這股暖流，為虎尾鎮民帶來幸福帶來愛。

陳燦勳代表感謝社會善心人士關懷家扶受助家庭，正在建廟的慈龍宮沒有要求大家捐錢，還捐錢行善，讓受助家庭在寒冬裡也能感受到溫馨，除了加菜金，家扶也分別發放白米、麵條等民生物資，讓100戶家庭滿載而歸。

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