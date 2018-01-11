國際獅子會300-D1區愛心園遊會 結合公益助弱勢

國際獅子會300-D1區14日舉辦愛心園遊會，聘請名歌星楊欣樺為公益大使，當天並將捐助家扶等弱勢家庭。（記者王涵平攝）

2018-01-11 12:33

〔記者王涵平／台南報導〕國際獅子會300-D1區14日舉辦愛心園遊會，聘請名歌星楊欣樺為公益大使，當天並將捐助家扶等弱勢家庭。

慶祝國際獅子會成立100週年，由國際獅子會300-D1區總監歐鎮平主辦、D1區GST全球服務團隊協調長林坤旺承辦的「歡慶百週年、獅子有愛、社服成果發表暨公益愛心園遊會」，今日召開記者會，宣布「七股之星」楊欣樺為公益大使，歡迎大家共襄盛舉。

林坤旺表示，為了讓社會各界更暸解獅子會在社會服務上的用心和貢獻，特別號召300-D1區的雲林、嘉義、舊台南縣和台南市的獅友策劃公益愛心園遊會，14日上午9時30分至下午2時30分在新營文化中心前廣場隆重舉行，捐贈愛心物資包括冬季棉被、米、油、醬油、味精、麵和園遊卷，受贈對象有雲林縣家扶中心愛心物資20戶、台南市北家扶愛心物資10戶助學獎學金50000元、新營區邊緣戶愛心物資50戶、分會提報弱勢愛心物資5戶。

負責承辦的D1區GST全球服務團隊關懷弱勢委員會主席朱璟澤說，當天的愛心園遊會除楊欣樺的歌唱，還有台南市阿布幸福家兒關懷協會、街頭藝人呆豪哥等表演。

長期受社會愛心幫助的育愛教養院董事長葉玉桂獅友表示，非常高興有機會回饋社會，將大批的愛心物資轉移捐贈給歲寒冬末急需幫助的弱勢家庭。