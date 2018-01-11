北市私幼補助 柯：4歲確定、3歲要找錢、2歲再討論

台北市長柯文哲（中）11日出席公共托嬰增設20迎新春活動，並前往新設的新生托嬰中心，和小朋友一同用餐，過程中笑聲不斷。（記者廖振輝攝）

2018-01-11 12:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市議會昨通過私幼補助4歲一學期學費13660元，預算1.98億通過，確定將於今年9月發放，但有議員批評柯市府打假球，預算根本只夠一學期？對此市長柯文哲上午受訪時解釋，9月開學是上學期，下學期屬明年預算，因此先編9月的經費。另有議員質疑柯承諾3歲、2歲也要補，經費卻無著落，根本開空頭支票，柯則回說「4歲確定實施、3歲要找錢、2歲再討論。」

柯文哲上午出席社會局新增20處托嬰設施記者會後受訪，談到家長非常關心的幼教補助。針對4歲預算1.98億通過，但3歲補助市府仍在研議，會另覓財源，2歲補助則仍在研議中，柯文哲表示，實施日期是今年9月入學，如果到下學期，是明年預算，今年只編9月的而已。

至於議員質疑補助3歲、2歲是空頭支票？柯則說，4歲是確定補助，3歲要找財源，但在2歲部分，教育學理論上沒有說那麼小的小朋友送到群體的幼稚園有沒有比較好，教育局也沒有確定答案，所以「4歲確定實施、3歲要找錢、2歲再討論。」