醫病》老是鼻塞 原來是歪鼻 整形一次改善

新北市立聯合醫院耳鼻喉科主任林鴻穎說明「功能式鼻整形手術」與傳統手術的不同。（記者何玉華攝）

2018-01-11 12:11

〔記者何玉華／新北報導〕25歲丁先生因嚴重歪鼻，且多年來受鼻塞困擾，無法正常呼吸，日前至新北市立聯合醫院耳鼻喉科求診，確診問題來自鼻子結構扭曲，透過「功能式鼻整形手術」一次處理好鼻塞跟鼻型，不僅改善生活品質，連工作、交友都順利許多，心寬體旁胖了10公斤。

新北市立聯合醫院耳鼻喉科主任林鴻穎指出，類似丁先生的個案很多，鼻子的外觀和內部結構本來就是一體的，內部鼻中隔的問題經常會合併外觀的問題，只是歪斜程度的差異。

他說，以往這類問題，必需分開做兩次手術，先矯正內部的鼻中隔彎曲，再做外觀的歪鼻處理，現在藉由鼻子內、外結構矯正的「功能式鼻整形手術」，在改善美觀問題時，也能修正或補強偏斜的內部結構，一次處理好。

林鴻穎進一步說明，鼻中隔就像鼻子的樑柱，讓鼻子外觀挺拔並維持呼吸暢通，而「功能式鼻整形手術」就像蓋房子，先把鼻子的地基鼻中隔紮穩，再往上打造鼻外型，可避免傳統鼻中隔手術一旦破壞鼻子的支撐，造成鼻塌陷或者只改善部份鼻塞問題，也能避免在不穩定的鼻基底上做隆鼻手術，減少假體歪斜、感染或穿出等風險及併發症產生。