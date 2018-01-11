好麻吉要結婚禮金想包3萬6 他卻被網友極力阻止

一名男網友表示，他從小到大的好麻吉要結婚，詢問大家包36000會不會太多。（圖擷自臉書《爆廢公社》）

2018-01-11 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕從小一起長大的好朋友要結婚，你打算包多少錢給對方呢？

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文指出，自己從小認識到大的好朋友要結婚，但擔心禮金包太少會有失禮數，因此打算包3萬6千元給對方，「請問包多少才夠意思？36000會算太多嗎？再加友情贊助自己的愛車充當前導禮車...這樣誠意足夠嗎...！」

網友看到3萬6千元的數字全都驚呆了，紛紛勸阻原PO要好好想清楚，畢竟這不是一個小數字，留言「其實你包太多，反而難還，3600以上交情就很好了」、「36000不是多而已！是太多了」、「別包太多...對方要負擔得起 不然真的以後會後悔...」、「不用太多啦，因為他回包會有壓力」、「量力而為，然後...你包36000，是要逼朋友日後回60000給你嗎...」。

另有網友表示「你是覺得他有困難想幫他，是嗎？再好的兄弟也不該這樣做，再說比他舅舅、叔叔包的還多，你會不會覺得失禮？」、「包12000差不多，3萬以上通常都是長輩會包的」、「36000等你結婚對方還不起的話，你要他怎麼辦？包這個數字他的親戚臉會被你打的很腫...8800就已經很多了」。